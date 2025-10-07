|SLI-Kursverlauf
|
07.10.2025 12:27:11
Börsianer in Habachtstellung: SLI notiert mittags um Schlusskurs vonMontag
Um 12:09 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,00 Prozent auf 2 038,43 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,059 Prozent auf 2 037,21 Punkte an der Kurstafel, nach 2 038,42 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 032,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 039,40 Punkten.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Wert von 2 027,15 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 07.07.2025, bei 1 966,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 969,11 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6,08 Prozent zu. Bei 2 146,62 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern markiert.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Temenos (+ 2,62 Prozent auf 66,60 CHF), Givaudan (+ 1,52 Prozent auf 3 279,00 CHF), Swatch (I) (+ 1,19 Prozent auf 152,50 CHF), Lindt (+ 0,91 Prozent auf 12 150,00 CHF) und Adecco SA (+ 0,77 Prozent auf 23,62 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lonza (-1,29 Prozent auf 550,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,07 Prozent auf 152,40 CHF), Sandoz (-0,95 Prozent auf 47,76 CHF), Novartis (-0,66 Prozent auf 105,10 CHF) und UBS (-0,37 Prozent auf 32,55 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 518 919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 245,231 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
In diesem Jahr weist die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
