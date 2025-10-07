SLI-Kursverlauf 07.10.2025 12:27:11

Börsianer in Habachtstellung: SLI notiert mittags um Schlusskurs vonMontag

Börsianer in Habachtstellung: SLI notiert mittags um Schlusskurs vonMontag

Am Dienstagmittag halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,00 Prozent auf 2 038,43 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,059 Prozent auf 2 037,21 Punkte an der Kurstafel, nach 2 038,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 032,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 039,40 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Wert von 2 027,15 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 07.07.2025, bei 1 966,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 969,11 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6,08 Prozent zu. Bei 2 146,62 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Temenos (+ 2,62 Prozent auf 66,60 CHF), Givaudan (+ 1,52 Prozent auf 3 279,00 CHF), Swatch (I) (+ 1,19 Prozent auf 152,50 CHF), Lindt (+ 0,91 Prozent auf 12 150,00 CHF) und Adecco SA (+ 0,77 Prozent auf 23,62 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lonza (-1,29 Prozent auf 550,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,07 Prozent auf 152,40 CHF), Sandoz (-0,95 Prozent auf 47,76 CHF), Novartis (-0,66 Prozent auf 105,10 CHF) und UBS (-0,37 Prozent auf 32,55 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 518 919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 245,231 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Nikkei nach Rekordfahrt letztlich stabil
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag nach, während der deutsche Leitindex auf der Stelle tritt. Der japanische Leitindex befand sich zwar zunächst auf Rekordjagd, zeigte sich schlussendlich aber kaum verändert.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen