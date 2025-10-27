SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Valiant-Aktien verdienen können.

Am 27.10.2024 wurde das Valiant-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 101,40 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Valiant-Aktie investiert hat, hat nun 98,619 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 781,07 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Anteils am 24.10.2025 auf 129,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 27,81 Prozent gleich.

Valiant war somit zuletzt am Markt 2,05 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at