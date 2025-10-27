Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Rentable Valiant-Anlage?
|
27.10.2025 10:04:55
SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 27.10.2024 wurde das Valiant-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 101,40 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Valiant-Aktie investiert hat, hat nun 98,619 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 781,07 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Anteils am 24.10.2025 auf 129,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 27,81 Prozent gleich.
Valiant war somit zuletzt am Markt 2,05 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Valiant AGmehr Nachrichten
|
27.10.25
|SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Valiant mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.10.25
|SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.10.25
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.09.25