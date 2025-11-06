Ypsomed Aktie
WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990
|Hochrechnung
|
06.11.2025 10:03:50
SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ypsomed von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Ypsomed-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Ypsomed-Aktie bei 409,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Ypsomed-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,420 Ypsomed-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 309,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 558,00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,42 Prozent.
Der Ypsomed-Wert an der Börse wurde auf 4,20 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ypsomed AGmehr Nachrichten
|
06.11.25
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ypsomed von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.10.25
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ypsomed von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.10.25
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.25
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ypsomed-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.10.25
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ypsomed-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
02.10.25
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.09.25
|Zuversicht in Zürich: SPI letztendlich stärker (finanzen.at)
|
29.09.25
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Ypsomed AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ypsomed AG
|328,50
|-0,15%