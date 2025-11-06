SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ypsomed von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ypsomed gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Ypsomed-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Ypsomed-Aktie bei 409,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Ypsomed-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,420 Ypsomed-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 309,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 558,00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,42 Prozent.

Der Ypsomed-Wert an der Börse wurde auf 4,20 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at