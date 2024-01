SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zug Estates B von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Zug Estates B-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zug Estates B-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Zug Estates B-Aktie an diesem Tag bei 1 187,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,425 Zug Estates B-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Zug Estates B-Aktie auf 1 625,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 689,97 CHF wert. Mit einer Performance von +36,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zug Estates B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 826,98 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at