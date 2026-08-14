SPML Infra präsentierte Quartalsergebnisse

SPML Infra hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 2,74 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SPML Infra noch ein Gewinn pro Aktie von 1,69 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 82,33 Prozent auf 2,84 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at