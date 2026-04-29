Sportradar Aktie
WKN DE: A3C2JA / ISIN: CH1134239669
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29.04.2026 16:58:25
Sportradar Group Analysts Slash Their Forecasts Following Weak Q1 Results
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