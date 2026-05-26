Spotify Adds Narrated Long-Form Magazine Articles for Premium Subscribers

Spotify Aktie
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26.05.2026 20:59:00
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21.05.26
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28.04.26
|ROUNDUP: Spotify gewinnt trotz Preiserhöhungen weitere Nutzer - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
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28.04.26
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13.04.26
|Erste Schätzungen: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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10.02.26
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