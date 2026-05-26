Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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26.05.2026 06:00:15
Spotify chief defends AI-generated music
Streaming app strikes deal with Universal allowing subscribers to create ‘controlled’ covers and remixesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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