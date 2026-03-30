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30.03.2026 06:31:29

Springbig: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Springbig ließ sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Springbig die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Springbig hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Springbig mit einem Umsatz von insgesamt 5,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,14 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,070 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Springbig im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 7,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22,83 Millionen USD im Vergleich zu 24,65 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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