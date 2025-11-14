SQL Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SQL Technologies ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SQL Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,9 Millionen USD ausgewiesen.

