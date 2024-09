Stabiler Handel: NASDAQ 100 stagniert zum Handelsstart

Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:01 Uhr um 0,00 Prozent fester bei 20 116,24 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,158 Prozent stärker bei 20 147,27 Punkten, nach 20 115,54 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 20 094,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20 152,53 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,35 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 27.08.2024, den Wert von 19 581,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19 789,03 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, bei 14 580,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 21,59 Prozent zu Buche. Bei 20 690,97 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4,48 Prozent auf 135,20 USD), JDcom (+ 4,11 Prozent auf 39,55 USD), Super Micro Computer (+ 3,86 Prozent auf 417,92 USD), Lululemon Athletica (+ 3,26 Prozent auf 277,59 USD) und Intel (+ 2,49 Prozent auf 24,52 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Marvell Technology (-2,90 Prozent auf 71,32 USD), Costco Wholesale (-2,29 Prozent auf 880,79 USD), Intuit (-1,89 Prozent auf 624,80 USD), Broadcom (-1,70 Prozent auf 175,07 USD) und Cintas (-1,24 Prozent auf 204,44 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 912 031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,088 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,27 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

