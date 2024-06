Stabiler Handel: SDAX notiert am Montagmittag seitwärts

Wenig Veränderung ist am ersten Tag der Woche in Frankfurt zu beobachten.

Am Montag geht es im SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,00 Prozent auf 14 366,92 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 116,087 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,277 Prozent auf 14 406,89 Punkte an der Kurstafel, nach 14 367,06 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 14 365,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 525,86 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 17.05.2024, wies der SDAX einen Wert von 15 162,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der SDAX mit 13 906,54 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 707,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,95 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 3,58 Prozent auf 83,90 EUR), RENK (+ 3,16 Prozent auf 24,78 EUR), MLP SE (+ 1,96 Prozent auf 6,23 EUR), GFT SE (+ 1,73 Prozent auf 26,50 EUR) und Nagarro SE (+ 1,64 Prozent auf 77,25 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil TAKKT (-1,78 Prozent auf 11,02 EUR), Pfeiffer Vacuum (-1,49 Prozent auf 158,20 EUR), AUTO1 (-1,48 Prozent auf 6,34 EUR), Klöckner (-1,38 Prozent auf 5,70 EUR) und Vitesco Technologies (-1,36 Prozent auf 61,65 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 237 598 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 14,825 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX verzeichnet die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at