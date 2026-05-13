Standard Lithium: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Standard Lithium hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at