Standard Metals Processing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Standard Metals Processing hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Metals Processing ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at