Star Gas Partners L.P.Partnership Units Aktie
WKN: 898592 / ISIN: US85512C1053
|
09.12.2025 01:45:33
Star Group, L.P. Q4 Loss Decreases
(RTTNews) - Star Group, L.P. (SGU) announced Loss for fourth quarter of -$28.40 million
The company's bottom line came in at -$28.40 million, or -$0.84 per share. This compares with -$34.76 million, or -$1.00 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.1% to $247.69 million from $240.33 million last year.
Star Group, L.P. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$28.40 Mln. vs. -$34.76 Mln. last year. -EPS: -$0.84 vs. -$1.00 last year. -Revenue: $247.69 Mln vs. $240.33 Mln last year.
Aktien in diesem Artikel
|Star Gas Partners L.P.Partnership Units
|12,05
|2,21%
