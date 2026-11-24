Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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24.11.2026 10:47:21
'Star Trek' star Patrick Stewart dies age 86
The Shakespearean actor landed the role of a lifetime as "Star Trek" Captain Picard. He passed away at age 86.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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