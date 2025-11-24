Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|
24.11.2025 09:15:15
Starbucks to Burger King: US brands rethink China strategy
US multinationals are increasingly aiming to derisk from China amid souring trade ties. Complaints about red tape and favoritism mask a harsher truth: China's market is brutally competitive and local rivals are winning.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Analysen zu Starbucks Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Starbucks Corp.
|73,97
|3,14%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|149,10
|-0,73%