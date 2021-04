Starinvestorin Cathie Wood: Auf diese SPACs setzt ARK Invest

SPACs haben in den vergangenen Monaten einen echten Run erlebt. Doch nicht nur Privatanleger setzen auf die Special Purpose Acquisition Companies, auch professionelle Investoren wie Cathie Wood von ARK Invest haben sich in Börsengang-Vehikel eingekauft.

• SPAC-Hype auch bei ARK Invest• Insgesamt 10 SPACs in ARK-ETFs• Virgin Galactic & Co. nicht nur an der Börse beliebt

Cathie Wood gilt bei vielen Anlegern heute als Kult-Investorin und wird sogar häufig in einem Atemzug mit Starinvestor Warren Buffett genannt. Dabei hat Wood mit ihrer Investmentgesellschaft ARK Investment Management LLC dem Börsenguru und seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway zuletzt sogar den Rang abgelaufen.

ARK Invest verwaltet sechs ETFs, die in verschiedene Marktsegmente investieren: Disruptive Innovationen, Autonome Technologien und Robotik, Genomische Revolution, Next Generation Internet, Fintech Innovation und 3D-Druck. Wirft man einen Blick auf die Zusammensetzung der Fonds fällt auf, dass die Unternehmerin auch am aktuellen Börsentrend SPAC mitverdienen will, denn über ihre ETFs ist sie an insgesamt zehn SPACs beteiligt.

Ark Fintech Innovation ETF

In Woods ETF, der sich auf den Bereich "Fintech Innovation" spezialisiert, finden sich bei näherer Betrachtung einige Unternehmen, die über die Fusion mit SPACs an die Börse gegangen sind. So ist etwa Opendoor zu finden. Das Unternehmen hat über Social Capital Hedosophia II den Weg an die Börse genommen, seit Dezember 2020 wird die Aktie unter dem Namen Opendoor gehandelt. Mit 4.325.480 Anteilen hat sich der ETF von Cathie Wood in das Real Estate Tech-Unternehmen eingekauft, insgesamt macht der Anteilsschein 2,68 Prozent im Portfolio aus und liegt auf Platz 15 der größten Beteiligungen des Fintech-ETF. Bei Opendoor lief es seit dem Börsengang durchaus positiv: Aktien des Unternehmens, das unter anderem die japanische SoftBank als Investor für sich gewinnen konnte, haben allerdings bislang unter den Erwartungen performt. Seit Jahresstart steht sogar ein deutliches Minus zu Buche.

Zudem findet sich im ARK Fintech Innovation ETF die Aktie von DraftKings wieder. Mit 641.103 Aktien ist der Anteil am Gesamt-ETF bei 1,08 Prozent, das reicht für Platz 35 unter den größten Beteiligungen. Das Unternehmen hat 2019 über eine Special Purpose Acquisition Company den Sprung an die Börse gewagt. Vor der Übernahme von DraftKings nannte sich das Börsenvehikel Diamond Eagle. Die Börsenkarriere des Unternehmens ist bislang als Erfolg zu werten: Zwar zeigte sich die DraftKings-Aktie im Verlauf der letzten Monate teils deutlich volatil, ausgehend vom Ausgabepreis von zehn US-Dollar hat der Anteilsschein inzwischen allerdings 510 Prozent zugelegt (Stand: Schlusskurs vom 30. März 2021).

Next Generation Internet

Auch in Woods ETF, der sich auf den Bereich "Next Generation Internet" spezialisiert, finden sich bei näherer Betrachtung einige Unternehmen, die für ihren Börsengang in eine Mantelfirma geschlüpft sind. So ist auch hier die DraftKings-Aktie zu finden, der ETF hält insgesamt 1.386.683 Anteile an dem Online-Wettanbieter. Damit liegt das Unternehmen auf Platz 30 der größten Beteiligungen.

Zudem ist auch hier Opendoor präsent und zwar deutlicher, als im Fintech Innovation ETF von ARK Invest: 6.345.516 Anteile bedeuten Platz 12 der größten Beteiligungen und ein Anteil von 2,26 Prozent im Gesamtportfolio.

Mit der Mobile Gaming-Company Skillz ist zudem noch eine weitere ehemalige SPAC im ETF ARK Next Generation Internet vertreten: 5.354.182 Aktien bedeuten Platz 18 der größten Positionen in diesem Exchange Traded Fund. Das Unternehmen ist ebenfalls seit Dezember 2020 offiziell an der Börse gelistet, möglich war dies durch eine Fusion mit Flying Eagle Acquisition. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass hinter dieser SPAC das gleiche Team steht, wie hinter dem Börsenvehikel, das DraftKings durch Fusion an die Börse gebracht hat. Skillz-Aktien kosteten zunächst 10 US-Dollar, inzwischen hat sich der Aktienkurs fast verdoppelt.

ARK Genomic Revolution ETF

Auch im Bereich "Genomische Revolution", der bei ARK Invest im ETF ARK Genomic Revolution abgedeckt wird, sind zwei SPACs zu finden: CM Life Sciences und Butterfly Network. Mehr als vier Millionen Aktien hält ARK Invest an CM Life Sciences, im Gesamt-ETF macht das einen Anteil von 0,68 Prozent aus. Die SPAC hatte kürzlich die Fusion mit Sema4 angekündigt, einem Unternehmen, das im Bereich patientenzentrierte Datenanalyse für das Gesundheitswesen aktiv ist. Der Abschluss der Fusion wird für das zweite Quartal erwartet, dann soll auch die Umbenennung der Aktie erfolgen. Sema4 wird im Rahmen des Zusammenschlusses mit zwei Milliarden US-Dollar bewertet.

Einen Schritt weiter ist bereits Butterfly Network, hier wurde die Fusion mit Longview Acquisition Corp bereits vollzogen. ARK hält in dem ETF 4,5 Millionen Butterfly-Aktien, damit machen die Anteilsscheine 0,86 Prozent Anteil im Gesamt-ETF aus. Das Unternehmen hat ein handliches, mobiles Ultraschallgerät im Portfolio, mit dem Butterfly eigenen Angaben zufolge die Ultraschalltechnologie allgemein zugänglich und erschwinglich machen will. Mit Bill Gates und Baillie Gifford hat der Konzern bereits namhafte Geldgeber für sich gewinnen können.

Ark Autonomous Technology & Robotics ETF

In gleich vier SPACs investiert der ARK-ETF, der sich auf den Bereich autonome Technologien und Robotics spezialisiert hat.

So findet sich das Weltraumunternehmen Virgin Galactic unter den Beteiligungen, nach Holding-Größe landet der Konzern von Unternehmer Richard Branson auf Platz 25 im ETF. 1,7 Millionen Anteile hält der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF hier. Virgin Galactic ging durch eine Fusion mit der SPAC Social Capital Hedosophia an die Börse, seit Oktober 2019 können die Anteile des Raumfahrtkonzerns nun offiziell gehandelt werden. Die Aktie von Virgin Galactic hatte zuletzt stark performt: Das Plus seit Jahresstart beträgt rund 27 Prozent, innerhalb der letzten zwölf Monate ging es um 104 Prozent nach oben (Stand: Schlusskurs vom 30. März 2021).

Ein zweite SPAC im ARK-ETF ist Experience Investment. 2,7 Millionen Anteile hält die Investmentgesellschaft, im ETF ist das Unternehmen somit Platz 38 der größten Beteiligungen. Die SPAC hat Anfang des Jahres die Fusion mit Blade Urban Air Mobility angekündigt, die im Bereich Helikopter-Taxis agieren. Der Konzern bietet Kurzsstrecken-Helikopterflüge an und ist bereits seit 2014 im Geschäft. Aktuell wird der Firmenwert auf 825 Millionen US-Dollar beziffert.

Mit Atlas Crest Investment investiert der ETF von Cathie Wood in eine weitere SPAC. Das Börsenvehikel, an dem ARK mit rund 1,4 Millionen Aktien beteiligt ist, hat sich als Fusionspartner Archer Aviation ausgesucht, ein Unternehmen, das im Bereich Urban Air Mobility aktiv ist. Konkret plant Archer den Aufbau eines Kurzstreckenluftverkehrs, damit hat der Konzern bereits Investoren wie United Airlines und Stellantis für sich gewonnen.

Mit One findet sich eine weitere SPAC im ARK-ETF, 1,9 Millionen Aktien bedeuten Platz 42 der größten Holdings in dem Exchange Traded Fund. One will dem 3D-Druckexperten Markforged durch Fusion an die Börse helfen.

3D Printing ETF

Marktforged folgt dabei Desktop Metal an die Börse, der Konkurrent hatte im August 2020 ebenfalls ein Börsengang über eine SPAC-Fusion gewählt. Auf Jahressicht hat sich das Investment von ARK via 3D Printing ETF gelohnt: In den letzten zwölf Monaten ging es für die Aktie um rund 48 Prozent nach oben (Stand: Schlusskurs vom 30. März 2021). Seit Jahresstart schwächelt der Anteilsschein allerdings und liegt deutlich im Minus.

Der SPAC-Hype macht also auch vor Cathie Wood nicht Halt, die Investorin hat in den ETFs ihrer Investmentgesellschaft insgesamt zehn Beteiligungen an derartigen Börsenvehikeln oder Unternehmen, die durch eine Fusion mit einer SPAC and die Börse gesprungen sind.

Zuletzt hatte es an den Märkten Sorgen gegeben, dass der Hype um die leeren Börsenhüllen auch seine Schattenseiten habe und letztlich dazu führen könne, dass die SPACs gerade wegen ihres momentanen Erfolges scheitern.



Redaktion finanzen.at