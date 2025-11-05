Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Starkes Ergebnis
|
05.11.2025 20:36:39
Starke Zahlen beflügeln Amgen-Aktie - Ausblick deutlich verbessert
Bei dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) erwartet Amgen nun 20,60 bis 21,40 Dollar nach 20,20 bis 21,30 Dollar zuvor. Im dritten Quartal stieg der Umsatz angetrieben von einer großen Nachfrage nach vielen Produkten des Konzerns im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent auf 9,6 Milliarden Dollar. Dabei verzeichneten 16 Medikamente zweistellige Wachstumsraten.
Der bereinigte Gewinn je Aktie legte wegen höherer Ausgaben und Steuern nur um ein Prozent auf 5,64 Dollar zu. Analysten hatten jeweils weniger erwartet. An der Börse wurden die Zahlen und die erhöhte Prognose erfreut aufgenommen. Der Kurs der Amgen-Aktie klettert im NASDAQ-Handel zeitweise um 8,39 Prozent auf 321,60 US-Dollar und damit den höchsten Stand seit März dieses Jahres. Das Papier lag zudem zeitweise an der Spitze des Dow Jones.
Mit einem Plus von etwas mehr als 20 Prozent übertrifft Amgen zudem den Dow Jones im bisherigen Jahresverlauf deutlich. Anders sieht dies in der Fünf-Jahres-Betrachtung aus. Seit Herbst 2020 gewann die Amgen-Aktie nur 36 Prozent und damit deutlich weniger als die meisten anderen US-Standardwerte oder der Index insgesamt.
Mit einer Marktkapitalisierung von rund 170 Milliarden Dollar liegt das Biotechnologieunternehmen in dieser Wertung zudem im unteren Mittelfeld der 30 Dow-Werte.
/he
THOUSAND OAKS (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Amgen Inc.mehr Nachrichten
|
22:34
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22:34
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
20:04
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
20:04
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
18:02
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18:02
|S&P 500 aktuell: S&P 500 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
16:02
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start freundlich (finanzen.at)