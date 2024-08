Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Freitagmorgen auf Erholungskurs.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,27 Prozent höher bei 4 681,32 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,984 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,208 Prozent fester bei 4 678,44 Punkten, nach 4 668,74 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 670,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 681,32 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,64 Prozent. Vor einem Monat, am 09.07.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 903,62 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 09.05.2024, einen Stand von 5 054,41 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.08.2023, den Wert von 4 317,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,73 Prozent. Bei 5 121,71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 0,99 Prozent auf 30,62 EUR), BMW (+ 0,48 Prozent auf 80,20 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,39 Prozent auf 134,94 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,28 Prozent auf 58,20 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,25 Prozent auf 94,50 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Intesa Sanpaolo (-1,11 Prozent auf 3,43 EUR), Siemens (-0,72 Prozent auf 158,06 EUR), Eni (-0,68 Prozent auf 14,28 EUR), Allianz (-0,28 Prozent auf 253,20 EUR) und Bayer (-0,06 Prozent auf 26,34 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 191 138 Aktien gehandelt. Mit 315,413 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

