Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich fester

So bewegt sich der DAX heute.

Um 15:43 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,58 Prozent stärker bei 18 827,94 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,778 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,251 Prozent auf 18 766,92 Punkte an der Kurstafel, nach 18 720,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 18 684,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 854,62 Punkten erreichte.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.08.2024, wurde der DAX mit 18 633,10 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 18 163,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, stand der DAX bei 15 557,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 12,28 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19 044,96 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,19 Prozent auf 33,33 EUR), RWE (+ 3,09 Prozent auf 32,04 EUR), Zalando (+ 2,31 Prozent auf 27,45 EUR), BMW (+ 2,28 Prozent auf 75,32 EUR) und Continental (+ 2,18 Prozent auf 55,22 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen BASF (-2,29 Prozent auf 44,97 EUR), Merck (-0,92 Prozent auf 156,10 EUR), Rheinmetall (-0,78 Prozent auf 483,90 EUR), Commerzbank (-0,64 Prozent auf 15,58 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 486,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 729 998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 238,549 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,45 Prozent gelockt.

