Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Nachmittag stärker

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,47 Prozent fester bei 14 540,55 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 116,077 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,338 Prozent stärker bei 14 521,34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 472,36 Punkten am Vortag.

Bei 14 499,62 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 14 585,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Wert von 15 162,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, stand der SDAX noch bei 13 881,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wurde der SDAX mit 13 707,13 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5,20 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 15 337,24 Punkte. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell IONOS (+ 5,20 Prozent auf 26,30 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 5,08 Prozent auf 62,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3,70 Prozent auf 17,92 EUR), RENK (+ 3,61 Prozent auf 26,10 EUR) und Ceconomy St (+ 2,41 Prozent auf 3,31 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-3,21 Prozent auf 1,33 EUR), AUTO1 (-2,89 Prozent auf 6,22 EUR), Mutares (-2,17 Prozent auf 33,75 EUR), SGL Carbon SE (-1,93 Prozent auf 7,12 EUR) und KSB SE (-1,83 Prozent auf 644,00 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 670 511 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 14,825 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,62 erwartet. Die Schaeffler-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at