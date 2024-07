Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsende

So bewegte sich der SDAX am Freitag letztendlich

Am Freitag gewann der SDAX via XETRA schlussendlich 0,31 Prozent auf 14 619,13 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 105,161 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 14 608,26 Zählern und damit 0,233 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 574,35 Punkte).

Das Tagestief des SDAX betrug 14 564,54 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 688,47 Zähler.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,46 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 05.06.2024, den Stand von 15 243,14 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.04.2024, den Stand von 14 305,69 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.07.2023, einen Stand von 13 358,10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,77 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Energiekontor (+ 4,24 Prozent auf 66,40 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,83 Prozent auf 76,00 EUR), KWS SAAT SE (+ 3,17 Prozent auf 61,90 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,95 Prozent auf 10,48 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,88 Prozent auf 6,96 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-3,23 Prozent auf 1,20 EUR), Drägerwerk (-2,20 Prozent auf 49,00 EUR), Salzgitter (-2,13 Prozent auf 18,86 EUR), Klöckner (-1,77 Prozent auf 5,54 EUR) und AUTO1 (-1,52 Prozent auf 6,15 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 137 222 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 7,216 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,54 erwartet. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

