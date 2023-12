Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX klettert zum Start

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SDAX auch heute aufwärts.

Der SDAX steigt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,12 Prozent auf 13 777,90 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 114,348 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,043 Prozent auf 13 755,93 Punkte an der Kurstafel, nach 13 761,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 13 755,93 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 778,73 Zähler.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,75 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 22.11.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 016,26 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 22.09.2023, bei 12 953,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.12.2022, verzeichnete der SDAX einen Wert von 11 832,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 14,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 13 880,68 Punkten. 11 973,73 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Drägerwerk (+ 4,04 Prozent auf 51,50 EUR), Klöckner (+ 3,20 Prozent auf 6,77 EUR), MorphoSys (+ 2,83 Prozent auf 31,61 EUR), Ceconomy St (+ 2,32 Prozent auf 2,38 EUR) und ADTRAN (+ 2,17 Prozent auf 7,07 USD). Schwächer notieren im SDAX hingegen Hypoport SE (-1,40 Prozent auf 176,20 EUR), ATOSS Software (-1,39 Prozent auf 213,50 EUR), PVA TePla (-1,28 Prozent auf 20,06 EUR), Nagarro SE (-1,06 Prozent auf 88,55 EUR) und GRENKE (-0,99 Prozent auf 24,95 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 160 066 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 10,820 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,10 erwartet. Schaeffler lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,60 Prozent.

