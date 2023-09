Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich in der Gewinnzone

Schlussendlich ging es im SDAX im XETRA-Handel um 1,39 Prozent aufwärts auf 13 178,83 Punkte. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 106,674 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,152 Prozent fester bei 13 018,33 Punkten, nach 12 998,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 192,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 018,33 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 0,513 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Stand von 12 975,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2023, notierte der SDAX bei 13 404,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2022, wies der SDAX einen Wert von 11 231,27 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 9,06 Prozent. Bei 13 880,68 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 11 980,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Grand City Properties (+ 6,73 Prozent auf 9,05 EUR), Salzgitter (+ 5,59 Prozent auf 25,70 EUR), Nagarro SE (+ 3,86 Prozent auf 70,00 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 3,77 Prozent auf 23,68 EUR) und MorphoSys (+ 3,76 Prozent auf 30,06 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil BVB (Borussia Dortmund) (-1,35 Prozent auf 4,02 EUR), JOST Werke (-0,75 Prozent auf 46,45 EUR), 1&1 (-0,74 Prozent auf 16,14 EUR), ZEAL Network SE (-0,64 Prozent auf 31,00 EUR) und SUSE (-0,45 Prozent auf 15,51 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 10 246 851 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 9,305 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,69 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent bei der Grand City Properties-Aktie zu erwarten.

