Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich stärker

Am Mittwoch notierte der SDAX via XETRA schlussendlich 1,46 Prozent höher bei 15 055,37 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 122,046 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,203 Prozent auf 14 869,29 Punkte an der Kurstafel, nach 14 839,12 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 15 055,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 14 830,84 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,452 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 14 837,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 999,95 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.06.2023, bei 13 520,58 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 8,93 Prozent zu Buche. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 4,59 Prozent auf 63,80 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,17 Prozent auf 1,25 EUR), ADTRAN (+ 4,10 Prozent auf 5,33 USD), Deutsche Wohnen SE (+ 3,94 Prozent auf 17,96 EUR) und SGL Carbon SE (+ 3,46 Prozent auf 7,47 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen BayWa (-3,90 Prozent auf 20,95 EUR), SAF-HOLLAND SE (-3,46 Prozent auf 16,76 EUR), 1&1 (-2,57 Prozent auf 16,66 EUR), Vitesco Technologies (-1,81 Prozent auf 65,05 EUR) und Salzgitter (-1,37 Prozent auf 20,14 EUR) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 430 856 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 16,450 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Die Schaeffler-Aktie hat mit 5,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at