Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX am Morgen erneut ins Plus.

Am Dienstag legt der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,01 Prozent auf 14 423,46 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 103,779 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,045 Prozent auf 14 415,00 Punkte an der Kurstafel, nach 14 421,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 14 409,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 429,52 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 123,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2024, notierte der SDAX bei 14 154,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wurde der SDAX mit 13 401,24 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,36 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten markiert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell DEUTZ (+ 3,07 Prozent auf 6,37 EUR), RENK (+ 1,33 Prozent auf 26,62 EUR), STO SE (+ 1,01 Prozent auf 160,00 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,00 Prozent auf 60,90 EUR) und Drägerwerk (+ 0,90 Prozent auf 50,40 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil ADTRAN (-2,66 Prozent auf 5,12 USD), BVB (Borussia Dortmund) (-1,38 Prozent auf 3,57 EUR), Energiekontor (-1,13 Prozent auf 61,40 EUR), AUTO1 (-1,10 Prozent auf 6,28 EUR) und Fielmann (-1,03 Prozent auf 43,40 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die DEUTZ-Aktie aufweisen. 148 474 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 7,129 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,53 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent bei der Schaeffler-Aktie zu erwarten.

