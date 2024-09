Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der SDAX nachmittags

Um 15:42 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent höher bei 13 602,05 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 96,760 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,125 Prozent höher bei 13 596,13 Punkten, nach 13 579,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 13 619,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 548,90 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,522 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wurde der SDAX auf 13 869,54 Punkte taxiert. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, bei 14 538,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12 968,34 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,59 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell pbb (+ 3,79 Prozent auf 5,89 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3,20 Prozent auf 8,87 EUR), STRATEC SE (+ 3,01 Prozent auf 42,80 EUR), GRENKE (+ 2,88 Prozent auf 23,20 EUR) und Ceconomy St (+ 2,80 Prozent auf 2,79 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Hypoport SE (-3,49 Prozent auf 259,80 EUR), IONOS (-2,69 Prozent auf 21,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,31 Prozent auf 15,66 EUR), Südzucker (-2,27 Prozent auf 11,17 EUR) und Grand City Properties (-1,89 Prozent auf 12,49 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die pbb-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 320 642 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 9,130 Mrd. Euro heraus.

SDAX-Fundamentaldaten

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

