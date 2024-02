Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der DAX aktuell

Aktuell agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Um 12:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent fester bei 16 968,51 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,722 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,057 Prozent stärker bei 16 973,58 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 963,83 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 16 946,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 985,64 Zähler.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,251 Prozent nach oben. Der DAX wies vor einem Monat, am 09.01.2024, einen Stand von 16 688,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, stand der DAX bei 15 352,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.02.2023, wurde der DAX mit 15 523,42 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 1,19 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 17 049,52 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,41 Prozent auf 33,95 EUR), Daimler Truck (+ 1,40 Prozent auf 34,68 EUR), Merck (+ 1,29 Prozent auf 152,80 EUR), Commerzbank (+ 1,17 Prozent auf 10,40 EUR) und QIAGEN (+ 0,86 Prozent auf 40,91 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Siemens (-2,25 Prozent auf 165,96 EUR), Brenntag SE (-1,46 Prozent auf 79,64 EUR), Beiersdorf (-1,28 Prozent auf 138,30 EUR), RWE (-1,15 Prozent auf 32,57 EUR) und EON SE (-1,04 Prozent auf 11,90 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 326 406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 196,510 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

