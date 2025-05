NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec von 11,60 auf 11,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Wirkstoffforscher sei dabei, eine im Vergleich zu den Wettbewerbern klaffende Margenlücke zu schließen, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das daraus resultierende Wertpotenzial sei binnen drei Jahren groß. Er sei sich aber dessen bewusst, dass noch nicht investierte Anleger wegen des schwierigen Pharma-Umfelds vorerst wohl eine abwartende Haltung beibehalten werden./rob/tih/edh



