Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,99 Prozent stärker bei 3 418,97 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 559,389 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,095 Prozent auf 3 382,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3 385,49 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 419,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 381,27 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,127 Prozent nach unten. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 23.09.2024, den Stand von 3 275,21 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, bei 3 343,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, bewegte sich der TecDAX bei 2 843,35 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,84 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 125,18 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 8,08 Prozent auf 6,42 EUR), Energiekontor (+ 4,39 Prozent auf 52,30 EUR), Infineon (+ 3,96 Prozent auf 30,85 EUR), SMA Solar (+ 3,65 Prozent auf 15,34 EUR) und SAP SE (+ 1,65 Prozent auf 218,80 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen HENSOLDT (-2,81 Prozent auf 31,18 EUR), 1&1 (-1,01 Prozent auf 13,68 EUR), ATOSS Software (-0,76 Prozent auf 131,00 EUR), Nordex (-0,59 Prozent auf 13,55 EUR) und Eckert Ziegler (-0,54 Prozent auf 44,50 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 046 072 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 247,492 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index weist die CompuGroup Medical SE-Aktie mit 6,77 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at