Starker Wochentag in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen

So bewegte sich der FTSE 100 letztendlich.

Letztendlich notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,80 Prozent fester bei 8 347,35 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,508 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 281,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 281,05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 8 277,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 366,98 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 2,19 Prozent zu. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 15.07.2024, einen Wert von 8 182,96 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, wies der FTSE 100 8 445,80 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, stand der FTSE 100 bei 7 389,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,11 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Admiral Group (+ 6,51 Prozent auf 29,93 GBP), Standard Chartered (+ 3,71 Prozent auf 7,61 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,89 Prozent auf 1,27 GBP), Pershing Square (+ 2,83 Prozent auf 36,34 GBP) und WPP 2012 (+ 2,82 Prozent auf 7,08 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Rio Tinto (-2,10 Prozent auf 47,51 GBP), Barratt Developments (-1,42 Prozent auf 5,41 GBP), United Utilities (-1,18 Prozent auf 10,03 GBP), Flutter Entertainment (-0,99 Prozent auf 160,40 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-0,67 Prozent auf 20,74 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 86 513 035 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 233,718 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,01 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at