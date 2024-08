Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Mittag in der Gewinnzone

Der FTSE 100 gewinnt am Montag an Fahrt.

Am Montag klettert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,43 Prozent auf 8 203,31 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,496 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 168,10 Punkten in den Montagshandel, nach 8 168,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 168,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 222,80 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 12.07.2024, bei 8 252,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, stand der FTSE 100 bei 8 433,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 524,16 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,24 Prozent aufwärts. 8 474,41 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell BT Group (+ 6,44 Prozent auf 1,39 GBP), Centrica (+ 2,15 Prozent auf 1,26 GBP), Ocado Group (+ 1,87 Prozent auf 3,81 GBP), Entain (+ 1,83 Prozent auf 5,68 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 1,70 Prozent auf 77,90 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen JD Sports Fashion (-3,67 Prozent auf 1,21 GBP), Frasers Group (-1,43 Prozent auf 8,30 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,21 Prozent auf 4,49 GBP), StJamess Place (-0,79 Prozent auf 6,94 GBP) und Segro (-0,69 Prozent auf 8,87 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 482 665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 230,115 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,06 erwartet. Mit 10,39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HSBC-Aktie an.

Redaktion finanzen.at