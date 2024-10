Starker Wochentag in London: FTSE 100 freundlich

Der FTSE 100 notiert am Mittag im Plus.

Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,57 Prozent auf 8 296,30 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,574 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 249,28 Punkte an der Kurstafel, nach 8 249,28 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 249,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 319,00 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 0,517 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 16.09.2024, bei 8 278,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 164,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7 630,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 7,44 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Whitbread (+ 4,26 Prozent auf 32,03 GBP), Fresnillo (+ 3,05 Prozent auf 6,74 GBP), Severn Trent (+ 2,97 Prozent auf 27,00 GBP), Antofagasta (+ 2,95 Prozent auf 18,50 GBP) und Barratt Developments (+ 2,62 Prozent auf 4,84 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Admiral Group (-3,02 Prozent auf 26,92 GBP), Rentokil Initial (-2,65 Prozent auf 3,41 GBP), Beazley (-2,49 Prozent auf 7,82 GBP), RS Group (-2,27 Prozent auf 7,53 GBP) und Hiscox (-1,06 Prozent auf 11,23 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 28 311 145 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 220,947 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,96 erwartet. Phoenix Group lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,46 Prozent.

Redaktion finanzen.at