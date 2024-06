Starker Wochentag in London: FTSE 100 letztendlich mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag notierte der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0,82 Prozent fester bei 8 272,46 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,546 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 205,11 Punkten, nach 8 205,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 272,46 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 203,62 Zählern.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 1,54 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 20.05.2024, bei 8 424,20 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 20.03.2024, bei 7 737,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 569,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,14 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 5,09 Prozent auf 1,26 GBP), Fresnillo (+ 4,44 Prozent auf 5,65 GBP), Land Securities Group (+ 4,43 Prozent auf 6,37 GBP), Antofagasta (+ 4,33 Prozent auf 21,46 GBP) und WPP 2012 (+ 3,02 Prozent auf 7,58 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Ocado Group (-12,06 Prozent auf 3,10 GBP), United Utilities (-1,64 Prozent auf 9,93 GBP), easyJet (-0,88 Prozent auf 4,51 GBP), Croda International (-0,34 Prozent auf 41,00 GBP) und Smurfit Kappa (-0,32 Prozent auf 44,14 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 111 503 060 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 227,814 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at