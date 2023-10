Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels fester

Am Montag notiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,10 Prozent fester bei 7 501,73 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,417 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 494,58 Punkten in den Handel, nach 7 494,58 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 522,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7 491,99 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 7 478,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, mit 7 256,94 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 6 991,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,693 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit BAE Systems (+ 4,07 Prozent auf 10,21 GBP), BP (+ 2,02 Prozent auf 5,16 GBP), Haleon (+ 1,65 Prozent auf 3,43 GBP), Fresnillo (+ 1,57 Prozent auf 5,32 GBP) und Compass Group (+ 1,19 Prozent auf 20,40 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Croda International (-7,99 Prozent auf 44,12 GBP), Rio Tinto (-2,22 Prozent auf 48,97 GBP), IMI (-2,20 Prozent auf 15,09 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,84 Prozent auf 59,70 GBP) und Associated British Foods (-1,81 Prozent auf 19,49 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 1 346 900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 197,960 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Glencore-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,12 Prozent gelockt.

