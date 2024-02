Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen

Der NASDAQ Composite knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,49 Prozent höher bei 15 870,45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,308 Prozent auf 15 842,38 Punkte an der Kurstafel, nach 15 793,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 15 831,76 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 870,52 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 14 857,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 13 521,45 Punkte. Vor einem Jahr, am 09.02.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 11 789,58 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 15 870,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell MicroStrategy (+ 7,51 Prozent auf 631,96 USD), Nektar Therapeutics (+ 5,84 Prozent auf 0,73 USD), Power Integrations (+ 4,98 Prozent auf 82,19 USD), Ultralife Batteries (+ 4,96 Prozent auf 7,19 USD) und Intevac (+ 4,30 Prozent auf 4,00 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen EMCORE (-20,48 Prozent auf 0,50 USD), Expedia (-17,81 Prozent auf 131,08 USD), Geospace Technologies (-17,69 Prozent auf 11,70 USD), Nissan Motor (-11,56 Prozent auf 553,10 JPY) und Central Garden Pet (-11,44 Prozent auf 44,12 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 551 242 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,854 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite hat die SIGA Technologies-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 71,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at