NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Central Garden Pet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Central Garden Pet-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Central Garden Pet-Aktie 11,26 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Central Garden Pet-Aktie investierten, hätten nun 8,880 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Central Garden Pet-Anteile wären am 11.09.2025 325,44 USD wert, da der Schlussstand 36,65 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 225,44 Prozent erhöht.

Central Garden Pet wurde am Markt mit 2,27 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

