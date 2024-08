Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Start zu

Am Mittwoch geht es im Dow Jones um 16:01 Uhr via NYSE um 0,10 Prozent auf 39 804,11 Punkte aufwärts. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13,260 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,806 Prozent schwächer bei 39 445,27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 39 765,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 39 749,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 39 868,65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,627 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der Dow Jones 40 000,90 Punkte auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, bei 39 558,11 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 14.08.2023, bei 35 307,63 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,54 Prozent. Bei 41 376,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Home Depot (+ 1,72 Prozent auf 356,10 USD), 3M (+ 0,93 Prozent auf 126,52 USD), Travelers (+ 0,64 Prozent auf 212,22 USD), American Express (+ 0,58 Prozent auf 240,38 USD) und Amazon (+ 0,48 Prozent auf 171,05 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Merck (-2,33 Prozent auf 111,72 USD), Intel (-1,95 Prozent auf 20,07 USD), Nike (-1,06 Prozent auf 77,67 USD), Amgen (-0,71 Prozent auf 321,16 USD) und Verizon (-0,61 Prozent auf 40,53 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 1 835 179 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,007 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,90 erwartet. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at