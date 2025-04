Handel in New York: Dow Jones letztendlich mit Kursplus

Der Dow Jones gewann im NYSE-Handel schlussendlich 1,07 Prozent auf 39 606,57 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,347 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 1,71 Prozent auf 38 516,23 Punkte an der Kurstafel, nach 39 186,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 40 376,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 39 487,14 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 41 985,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 565,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.04.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 503,69 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 sank der Index bereits um 6,57 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45 054,36 Punkte. Bei 36 611,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 6,06 Prozent auf 172,37 USD), Amazon (+ 4,28 Prozent auf 180,60 USD), NVIDIA (+ 3,86 Prozent auf 102,71 USD), American Express (+ 3,06 Prozent auf 260,14 USD) und Salesforce (+ 2,91 Prozent auf 250,48 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Johnson Johnson (-1,50 Prozent auf 155,38 USD), Procter Gamble (-1,28 Prozent auf 165,73 USD), Verizon (-1,13 Prozent auf 42,70 USD), Travelers (-0,85 Prozent auf 259,08 USD) und Coca-Cola (-0,81 Prozent auf 73,30 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 62 346 643 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,642 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones präsentiert die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at