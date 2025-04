Aufschläge in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags fester

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 1,52 Prozent höher bei 39 781,86 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14,347 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,71 Prozent leichter bei 38 516,23 Punkten in den Handel, nach 39 186,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 40 376,11 Punkte, das Tagestief hingegen 39 542,32 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 2,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, den Stand von 41 985,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 565,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.04.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38 503,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 6,16 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45 054,36 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36 611,78 Punkten.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 6,14 Prozent auf 172,50 USD), NVIDIA (+ 5,18 Prozent auf 104,01 USD), Amazon (+ 5,04 Prozent auf 181,90 USD), American Express (+ 4,01 Prozent auf 262,53 USD) und Salesforce (+ 3,38 Prozent auf 251,62 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Procter Gamble (-2,49 Prozent auf 163,70 USD), Verizon (-2,22 Prozent auf 42,23 USD), Johnson Johnson (-1,79 Prozent auf 154,92 USD), Coca-Cola (-1,60 Prozent auf 72,72 USD) und Travelers (-0,93 Prozent auf 258,89 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 33 086 233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,642 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

2025 präsentiert die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,45 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at