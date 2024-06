Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich im Aufwind

Am Donnerstag schloss der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 39 164,06 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,070 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,165 Prozent leichter bei 39 063,15 Punkten in den Handel, nach 39 127,80 Punkten am Vortag.

Bei 39 026,75 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 39 250,69 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,052 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 069,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, notierte der Dow Jones bei 39 760,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 926,74 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 3,84 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,99 Prozent auf 252,85 USD), Boeing (+ 2,25 Prozent auf 182,51 USD), Amazon (+ 2,19 Prozent auf 197,85 USD), 3M (+ 1,70 Prozent auf 103,17 USD) und Cisco (+ 1,26 Prozent auf 47,45 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Visa (-2,56 Prozent auf 266,59 USD), Goldman Sachs (-2,17 Prozent auf 445,96 USD), Merck (-1,28 Prozent auf 129,82 USD), American Express (-0,99 Prozent auf 228,40 USD) und Johnson Johnson (-0,69 Prozent auf 145,80 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 19 552 076 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 3,134 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,56 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

