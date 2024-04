Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Gewinne

Wenig verändert zeigt sich der NASDAQ 100 am Mittag.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,12 Prozent stärker bei 17 727,31 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,087 Prozent leichter bei 17 691,45 Punkten in den Handel, nach 17 706,83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 17 660,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 767,38 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 17 808,25 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.01.2024, den Wert von 16 830,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 13 079,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,15 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Netflix (+ 2,44 Prozent auf 621,98 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,06 Prozent auf 163,63 USD), Applied Materials (+ 1,89 Prozent auf 209,57 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 1,71 Prozent auf 48,07 USD) und ASML (+ 1,69 Prozent auf 970,93 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Tesla (-2,59 Prozent auf 157,29 USD), Apple (-2,30 Prozent auf 168,71 USD), Illumina (-2,20 Prozent auf 118,50 USD), Warner Bros Discovery (-1,97 Prozent auf 8,20 USD) und Enphase Energy (-1,67 Prozent auf 110,59 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 992 524 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,954 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at