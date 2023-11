Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels stärker

Am Abend zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Montag sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,37 Prozent auf 15 154,93 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,249 Prozent höher bei 15 137,16 Punkten, nach 15 099,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 15 180,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 064,91 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 06.10.2023, bei 14 973,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Stand von 15 274,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 10 857,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 39,51 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Constellation Energy (+ 6,54 Prozent auf 124,73 USD), Booking (+ 3,94 Prozent auf 2 971,43 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,54 Prozent auf 385,76 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,90 Prozent auf 832,41 USD) und NVIDIA (+ 1,66 Prozent auf 457,51 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Moderna (-7,04 Prozent auf 72,07 USD), Lucid (-6,49 Prozent auf 4,32 USD), Sirius XM (-4,85 Prozent auf 4,71 USD), Airbnb (-3,64 Prozent auf 118,17 USD) und Illumina (-3,49 Prozent auf 112,84 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 14 499 236 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,573 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

In diesem Jahr weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 8,95 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at