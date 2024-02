Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ 100 auch heute in der Gewinnzone ein.

Am Montag springt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,01 Prozent auf 17 939,80 Punkte an. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,182 Prozent auf 17 970,21 Punkte an der Kurstafel, nach 17 937,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 926,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 010,79 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 26.01.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 421,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 15 982,01 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, mit 11 969,65 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,44 Prozent aufwärts. Bei 18 091,62 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lucid (+ 6,62 Prozent auf 3,22 USD), Palo Alto Networks (+ 4,19 Prozent auf 293,90 USD), Micron Technology (+ 4,07 Prozent auf 89,50 USD), Illumina (+ 4,01 Prozent auf 138,33 USD) und Tesla (+ 2,28 Prozent auf 196,34 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Moderna (-3,07 Prozent auf 93,50 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2,96 Prozent auf 123,91 USD), Alphabet A (ex Google) (-2,40 Prozent auf 140,51 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,31 Prozent auf 141,94 USD) und Airbnb (-2,20 Prozent auf 149,30 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 2 253 339 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,815 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6,72 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

