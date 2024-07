Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite klettert am Dienstagmittag

Um 17:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,26 Prozent auf 18 451,20 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,333 Prozent stärker bei 18 465,02 Punkten, nach 18 403,74 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 18 511,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 423,03 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17 133,13 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 09.04.2024, einen Stand von 16 306,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 13 660,72 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 24,96 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 511,89 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ebix (+ 33,33 Prozent auf 0,00 USD), Sangamo Therapeutics (+ 9,74 Prozent auf 0,35 USD), Dixie Group (+ 6,24 Prozent auf 0,63 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 5,25 Prozent auf 91,44 USD) und Cirrus Logic (+ 4,32 Prozent auf 136,06 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Arundel (-11,18 Prozent auf 0,15 CHF), Forward Air (-8,15 Prozent auf 17,76 USD), Computer Programs and Systems (-7,19 Prozent auf 10,20 USD), Heartland Express (-5,78 Prozent auf 11,50 USD) und Dassault Systèmes (-5,13 Prozent auf 36,44 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 740 889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,210 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Ebix-Aktie präsentiert mit 0,03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index bietet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 20,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

