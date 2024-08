Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags fester

Der NASDAQ Composite verzeichnet am Dienstagnachmittag Kursgewinne.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 2,13 Prozent stärker bei 17 138,59 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,978 Prozent stärker bei 16 944,74 Punkten, nach 16 780,61 Punkten am Vortag.

Bei 17 174,00 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 943,95 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 18 398,45 Punkte. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, bei 16 388,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 13 644,85 Punkte.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 16,07 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Starbucks (+ 21,32 Prozent auf 93,45 USD), FreightCar America (+ 17,09 Prozent auf 4,18 USD), Landec (+ 11,79 Prozent auf 6,07 USD), Dixie Group (+ 11,33 Prozent auf 0,88 USD) und Big 5 Sporting Goods (+ 8,45 Prozent auf 1,61 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Innodata (-12,40 Prozent auf 16,18 USD), Sangamo Therapeutics (-8,18 Prozent auf 1,01 USD), Sify (-6,26 Prozent auf 0,34 USD), United Therapeutics (-3,73 Prozent auf 321,34 USD) und JetBlue Airways (-3,65 Prozent auf 4,63 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 28 701 398 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,006 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

