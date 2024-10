Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Aufwind

Zum Handelsende herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Schlussendlich beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 18 573,13 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,475 Prozent leichter bei 18 451,86 Punkten, nach 18 540,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 620,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 413,47 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 17 948,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 18 007,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 12 983,81 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 25,78 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Sangamo Therapeutics (+ 32,53 Prozent auf 1,21 USD), AngioDynamics (+ 11,16 Prozent auf 7,27 USD), Zions Bancorporation (+ 6,21 Prozent auf 52,51 USD), HealthStream (+ 5,69 Prozent auf 30,07 USD) und Century Casinos (+ 5,00 Prozent auf 2,94 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Elron Electronic Industries (-34,26 Prozent auf 0,71 USD), Cumulus Media A (-9,52 Prozent auf 1,14 USD), Logitech (-8,52 Prozent auf 83,99 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-7,36 Prozent auf 6,04 USD) und Agilysys (-7,33 Prozent auf 108,83 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 42 076 712 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,300 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Ebix-Aktie weist mit 0,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

