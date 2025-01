Starker Wochentag in New York: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 gewann am ersten Tag der Woche an Wert.

Der NASDAQ 100 gewann im NASDAQ-Handel schlussendlich 1,09 Prozent auf 21 559,50 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,06 Prozent auf 21 551,18 Punkte an der Kurstafel, nach 21 326,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 21 703,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 462,52 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 06.12.2024, bei 21 622,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, den Stand von 20 035,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, den Stand von 16 305,98 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell MicroStrategy (+ 11,61 Prozent auf 379,09 USD), Micron Technology (+ 10,45 Prozent auf 99,26 USD), ASML (+ 7,58 Prozent auf 768,51 USD), Align Technology (+ 5,10 Prozent auf 218,88 USD) und KLA-Tencor (+ 5,07 Prozent auf 690,30 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Axon Enterprise (-5,05 Prozent auf 570,71 USD), Palantir (-4,97 Prozent auf 75,92 USD), Intel (-3,36 Prozent auf 19,87 USD), T-Mobile US (-3,07 Prozent auf 212,38 USD) und Mondelez (-2,74 Prozent auf 58,22 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 63 807 696 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,559 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Im NASDAQ 100 hat die JDcom-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 5,24 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at