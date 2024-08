Starker Wochentag in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,16 Prozent fester bei 16 383,03 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,31 Prozent auf 16 408,27 Punkte an der Kurstafel, nach 16 195,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 16 429,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 262,93 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 4,27 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18 403,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 16 302,76 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, bei 13 884,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,95 Prozent nach oben. Bei 18 671,07 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Forward Air (+ 23,07 Prozent auf 27,69 USD), Digi International (+ 10,82 Prozent auf 25,71 USD), Dixie Group (+ 9,57 Prozent auf 0,62 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 8,37 Prozent auf 31,07 USD) und Microvision (+ 8,23 Prozent auf 0,90 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil MicroStrategy (-89,44 Prozent auf 131,72 USD), Century Casinos (-8,47 Prozent auf 2,16 USD), Donegal Group B (-4,96 Prozent auf 11,88 USD), Consumer Portfolio Services (-4,63 Prozent auf 8,23 USD) und Nexstar Media Group (-4,59 Prozent auf 164,01 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 095 650 Aktien gehandelt. Mit 2,879 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Ebix-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

